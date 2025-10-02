El joven futbolista mexicano Gilberto Mora, de apenas 16 años, se ha convertido en la sensación del Mundial Sub-20 tras anotar un doblete frente a España en la Jornada 2.

Sus destacadas actuaciones con la Selección Mexicana han encendido la ilusión de la afición, que ve en él un futuro prometedor.

Lee también: Balón del Mundial 2026: Zayu, Clutch y Maple dan un adelanto del diseño oficial

Sin embargo, recientemente, un comentario del analista de TUDN, Damián Zamogilny desató una oleada de críticas en redes sociales al intentar hacer un chiste sobre el origen del joven jugador de los Xolos de Tijuana.

Zamogilny compartió un video en el que aparece Gilberto Mora Olayo, padre del futbolista, anotando un golazo contra Tigres en 2008, cuando jugaba para el Puebla en el estadio ‘Volcán’.

¿Qué fue lo que escribió el Ruso sobre el origen de Gilberto Mora?

En su publicación, el analista escribió: “Quiero creer que Gilberto Mora padre llegó eufórico a su casa luego de este gran resultado en el volcán y producto de esa noche hoy tenemos un maravilloso futbolista de selección nacional”.

El comentario, que buscaba ser gracioso, no fue muy bien recibido por los usuarios, quienes respondieron con críticas y burlas.

Quiero creer que Gilberto Mora padre llegó eufórico a su casa luego de este gran resultado en el volcán y producto de esa noche hoy tenemos un maravilloso futbolista de selección nacional 🙌🏽 https://t.co/mbkWYL5dBl — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) October 2, 2025

Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios en redes sociales cuestionaron la lógica del comentario con respuestas sarcásticas como: “Apoco fue sietemesino, Mora?”, “Ruso nos quieres decir que metió doblete aquella noche? Jajaja”, o “Si nació 7 meses después del gol, Gilberto Mora hijo ya tenía 2 meses en la panza de su mamá”.

Otros fueron más duros, como: “Ruso, sabemos que estas medio wey, pero no saber ni sumar, ya deja sumar.....CONTAR”.

La mayoría coincidió en que el comentario fue fuera de lugar y poco gracioso.

Si nació 7 meses después del gol, Gilberto Mora hijo ya tenía 2 meses en la panza de su mamá pic.twitter.com/Q4ewhD1LAU — Lunatic_Saurus (@LunaticSaurus) October 2, 2025

Gilberto Mora Olayo, padre del joven talento, tuvo una carrera en el futbol mexicano. Nacido en 1976 en la Ciudad de México, debutó con Toluca en 1997, pero fue en Jaguares de Chiapas donde dejó huella al salvar al equipo del descenso con un gol de tiro libre frente a Tecos en 2003.

También jugó en Puebla y Xolos de Tijuana, donde se coronó campeón de la división de ascenso antes de retirarse en 2011.

Ahora, su hijo Gilberto Mora brilla con Xolos y la Selección Mexicana Sub-20.