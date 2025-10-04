Mateo Levy salió de cambio luego de que fue noqueado en el México vs Marruecos

La Selección Mexicana se está disputando su pase a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 ante Marruecos, uno de los equipos que se convirtió en una revelación durante el campeonato que se lleva a cabo en Chile.

El equipo de Eduardo Arce ha sufrido para abrir a un equipo africano que está bien plantado en todas las zonas del campo. En el primero tiempo, el Tricolor encendió las alarmas debido a que uno de sus delanteros acabó noqueado después de un tiro de esquina.

¿Qué le pasó a Mateo Levy?

Eduardo Arce decidió modificar el esquema de México y salió con dos centros delanteros, siendo uno de ellos Mateo Levy. El canterano de Cruz Azul no había tenido actividad ante Brasil y España, por lo que se notaba muy animado presionando la salida de los marroquíes.

Sin embargo, el atacante cementero tuvo pocas oportunidades de tocar el balón, debido a que el bloque de Marruecos impedía que los mexicanos llegaran con claridad al área rival.

Lamentablemente para él, en la primera media hora del partido tuvo que salir del terreno de juego de emergencia por un tremendo golpe que se llevó luego de un tiro de esquina para los nacionales.

Cuando intentó buscar el esférico Levy, un defensa marroquí le cayó en la cabeza, lo que ocasionó que perdiera el conocimiento. Gilberto Mora se acercó a hablarme, pero su compañero no respondía, por lo que de inmediato lo coloco de lado.

Un jugador de Marruecos le cayó en la cabeza a Mateo Ley y le provocó una conmoción. Foto: Especial

Los médicos de la Selección Mexicana ingresaron al campo e hicieron la seña que de no podía continuar debido a que habría sufrido un brutal golpe en la testa. Una camilla tuvo que ingresar para sacarlo del terreno de juego y llevarlo directamente a la enfermería para atenderlo.

Minutos después se informó que mateo Levy había sufrido una conmoción cerebral y se le estaba realizando los estudios correspondientes para garantizar su salud. Hasta el medio tiempo, México empataba sin goles ante Marruecos.