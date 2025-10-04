La Selección Mexicana Sub 20, bajo el mando de Eduardo Arce, continúa su camino en el Mundial de la categoría en Chile 2025 tras clasificarse a los Octavos de Final.

El equipo Tricolor, que sumó cinco puntos en la primera etapa, logró su boleto gracias a un triunfo clave y dos empates en sus compromisos dentro de la Fase de Grupos del certamen.

El pase a la ronda eliminatoria se selló con un gol solitario de Gilberto Mora, quien ejecutó con precisión un penalti en el encuentro frente a Marruecos.

Este resultado, combinado con los empates 2-2 ante Brasil y España, permitió a México acumular los puntos necesarios para avanzar como segundo lugar del Grupo C.

Aunque estuvieron cerca del liderato, una diferencia de un gol los dejó en la segunda posición, pero con la moral en alto para encarar la siguiente fase.

El Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, escenario de su último partido, será nuevamente el recinto donde México buscará dar un paso más hacia el título.

Eduardo Arce ha destacado la importancia de la concentración y el trabajo táctico para enfrentar los retos que vienen, especialmente en una eliminatoria directa donde cualquier error puede ser decisivo.

¿Cuándo y contra quién jugará la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El duelo de Octavos de Final está programado para el próximo martes 7 de octubre, y México ya conoce a su rival.

La expectativa crece entre los aficionados, quienes confían en que el equipo mexicano pueda mostrar su calidad y avanzar en el torneo.

El duelo de Octavos será un enfrentamiento vibrante, ya que México se medirá ante Chile, el anfitrión del Mundial Sub-20.

La Roja, que finalizó como segundo lugar del Grupo A, promete ser un adversario complicado, especialmente por el apoyo de su público.

El partido está programado para el martes 7 de octubre a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Con el talento de jugadores como Mora y la dirección de Arce, el Tri buscará imponer su estilo y avanzar a los Cuartos de Final en la Copa del Mundo Sub 20.