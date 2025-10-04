Las expectativas por el Mundial 2026 aumentan cada vez más. A menos de un año de que el balón Trionda ruede por la cancha del Estadio Azteca en la inauguración del próximo 11 de junio, ya se conocen muchos detalles de la organización.

Uno de los temas que más emoción genera son los uniformes, que hasta el momento no se han presentado de manera oficial, aunque en el caso de México las redes sociales se adelantaron y los filtraron.

¿Cómo es la playera de Francia para Mundial 2026?

Hace unos días se presentó de manera oficial el balón Trionda, que contempla un diseño con los colores y emblemas de México, Estados Unidos y Canadá, los tres organizadores.

En Nueva York se llevó a cabo una ceremonia donde Adidas invitó a algunos periodistas, celebridades y exfutbolistas, quienes no sólo conocieron el esférico, además vieron más detalles de cara al Mundial 2026.

Sin embargo, nadie le avisó a Alessandro Del Piero que algunas de las cosas que les mostraron no podían ser mostradas en redes sociales. El exjugador italiano publicó en Instagram las playeras que usarán los equipos clasificados a la Copa del Mundo y que son patrocinados por la marca alemana.

La playera de Francia para el Mundial 2026 se parece mucho a la que usaron en Brasil 2014. Foto: Especial

Y recientemente se conoció otro uniforme que una de las favoritas a ganar el título usará durante la competencia. En internet apareció la indumentaria de Francia para el Mundial 2026, que es bastante similar a la que potaron en Brasil 2014.

El jersey tiene un cuelo tipo polo en blanco, la playera es azul marino con vivos en un azul más claro; la marca y el escudo tiene un tono entre dorado y cobrizo; en la parte de las mangas aparece una bandera de Francia.

Este uniforme es bastante similar al que utilizaron en la Copa del Mundo de Brasil 2014, debido a que tenía el mismo cuello y tonalidad en la playera. Hasta el momento se desconoce qué color serán el short y las calcetas.