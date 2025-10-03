Aún no se disputa la justa Mundial de 2024, a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, y los organizadores y dirigentes de las próximas Copas del Mundo ya están pensando en el futuro.

De hecho, estarían pensando muy a futuro, pues comenzó a circular en las redes sociales la idea de un proyecto para la cita de 2034.

Y es que Arabia Saudita tendría en mente redefinir el estilo de futbol actual con un proyecto que parece sacado de la ciencia ficción.

En diciembre de 2024, la FIFA designó al país saudí como sede del Mundial 2034, una elección polémica tras la retirada de Australia e Indonesia. Sin competencia, los saudíes aseguraron la oportunidad de albergar la Copa del Mundo en menos de una década, y su propuesta es tan ambiciosa como futurista.

¿Cómo es el estadio que pretendería construir Arabia saudita para el Mundial 2034?

Se trataría de un estadio construido a 350 metros de altura... ¡Sí, un estadio montado en la cima de un rascacielos, una verdadera locura!

El reportero Hugo Salcedo de TUDN, compartió un video de cómo sería el estadio que Arabia Saudita pretendería construir para dicha Copa del Mundo.

Este es el estadio que pretende construir Arabia Saudita para el mundial del 2034! 😳🤯👇🏼. pic.twitter.com/kyi8ltGMhn — #PorLasQueMueres⚽️ (@Salcedo_Hugo) October 3, 2025

El NEOM Stadium tendría una capacidad para un poco más de 46 mil espectadores, y formará parte de 'The Line', una ciudad innovadora ubicada en el desierto junto al Mar Rojo.

De acuerdo con información que circula en las redes, este inmueble sería la casa del NEOM SC, un club que ya planea atraer a estrellas mundiales para reforzar la liga saudí, siguiendo el legado de figuras como Cristiano Ronaldo.

La construcción tendría como meta estar lista para 2030, a tiempo para el Mundial 2034.

La propuesta de Arabia Saudita recuerda a Qatar 2022, donde ciudades y estadios surgieron de la nada en pocos años. Sin embargo, este proyecto llevaría la ambición a otro nivel. ¿Lo lograrán?