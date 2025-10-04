El entrenador argentino Fernando Gago vive actualmente su segunda etapa como director técnico en el futbol mexicano. El 12 de junio de 2025, fue anunciado oficialmente como timonel del Necaxa, luego de su paso por Boca Juniors y su polémica salida de las Chivas.

Luego de su breve estadía por el equipo xeneixe, donde llevó las riendas durante seis meses, el estratega fue presentado como entrenador de los Rayos para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Obviamente, por su manera en que se dio su salida del Rebaño, el regreso de Gago volvió a despertar mucha controversia, en especial por el hecho de que los necaxistas apostaron por él después de lo que hizo con el chiverío y todo lo que rodeó su "despedida".

Y es que hay que recordar que en aquel momento se dijo que el sudamericano había dejado su departamento de Guadalajara, donde vivía junto a su familia, en malas condiciones y que hasta se había robado los aires acondicionados.

“Lógicamente son mentira. Yo no sigo redes sociales. Trato de mantenerme al margen siempre de todo. Obviamente, hay situaciones que la familia escucha. Pero hay cosas que es mejor no aclararlas y no decirlas, por determinadas cosas que lógicamente son mentira”, dijo a su regreso Gago ante los medios.

Ahora, los Rayos se ubican en el puesto 16 de la clasificación del torneo de la Liga MX, con nueve unidades cosechadas y, sobre todo con tres derrotas consecutivas, luego de caer ante las propias Chivas, Atlas y Pachuca.

Por ello, comienza a sonar en su entorno que podrían estar contadas la horas de Gago al mando de Necaxa y ha hecho recordar su controversial salida de las Chivas.

¿Necaxa le pone su nombre a sus cosas para que Gago no se las robe cuando lo corran?

En las redes, esta situación de Fernando Gago a tomado un sentido bastante cómico, sobre todo porque comenzó a circular una imagen donde se aprecia que en una de las bancas del Estadio Victoria aparece una mesa rotulada como propiedad del conjunto necaxista.

Cosa que ha sido tomada con humor por parte de los usuarios, quienes se preguntaron si el motivo de que las cosas del estadio necaxista estén marcadas con su nombre, es para evitar que Gago se las robe, como se sospechó hace tiempo, cuando se dijo que había hurtado los aires acondicionados de donde vivía en Guadalajara... ¿Será cierto?