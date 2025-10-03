En la era digital, un simple mensaje en redes sociales puede convertirse en el epicentro de especulaciones. Esto ocurrió con un conocido periodista deportivo de ESPN, quien compartió un video en su cuenta de X dedicar algunas palabras muy emotivas a la cadena deportiva.

El clip, de apenas 39 segundos, desató una ola de rumores sobre una posible salida y acumulo miles de visualizaciones en poco tiempo.

Lee también: Pepe Segarra: El comentarista de Fox Sports admite que sufre una 'extraña enfermedad'

Desde su ingreso a ESPN en 2010, este reportero ha cubierto eventos de talla mundial, participado en la producción de segmentos en diversos programas y realizado entrevistas icónicas con atletas de primer nivel.

Su estilo ha hecho que conecte tanto con deportistas como con la audiencia, lo ha consolidado como uno de los talentos destacados de la cadena de Bristol.

¿Quién es el reportero mandó un enigmático mensaje a ESPN?

Se trata del reportero Odin Ciani, quien a través de su cuenta de X lanzó un mensaje que llamó la atención de los usuarios, sobre todo que desató las especulaciones sobre su futuro en la cadena deportiva.

"Gracias ESPN por estos 15 años de historia", escribió en su cuenta junto a un video. Estas palabras fueron las que desataron la curiosidad de los usuarios de las redes y se preguntaron si se trataba de una sentida despedida.

Sin embargo, una vez que se pone atención a la grabación, se puede entender que todo se trataría de una celebración de su trayectoria. El video comienza con un conteo regresivo y las palabras: "Muchas gracias ESPN por estos primeros 15 años". Es decir, la palabra "primeros" sugiere que Ciani no planearía irse de ESPN.

La grabación muestra momentos de sus inicios, con un Ciani más joven reportando desde canchas de futbol, gimnasios y eventos internacionales, hasta imágenes recientes que reflejan su evolución profesional.

"Ha sido un camino hermoso estos 15 años trabajando para ti", dice Ciani en el video, destacando su gratitud hacia ESPN y su audiencia. También menciona: "Un camino recorrido hermoso que me ha ayudado a crecer en lo profesional y en lo personal".

Gracias ESPN por estos 15 años de historia. pic.twitter.com/qvnB9Vf8l8 — Odin Ciani ✖️ (@odin_ciani) October 1, 2025

El clip culmina con una reafirmación: "15 años que hemos construido tantas cosas. Muchas gracias ESPN por estos primeros 15 años".