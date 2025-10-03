¡Lo quiere toda Europa! Informan que Gilberto Mora interesa al Manchester City, Arsenal, Real Madrid y Barcelona

Luego de sus actuaciones con México en el Mundial Sub-20 que se juega en Chile, Gilberto Mora ha despertado las alarmas en los clubes más grandes de España e Inglaterra.

De acuerdo con información de 'TEAMTalk', Arsenal, Manchester City, Barcelona y Real Madrid, siguen de cerca el desarrollo del mediocampista de los Xolos de Tijuana.

Conoce cuántos Mundiales podría disputar Gilberto Mora en menos de un año con la Selección Mexicana / FOTO: Imago7

Mora ha impresionado al mundo del futbol con sus partidos en la Liga MX con Tijuana, con tres goles y una asistencia en el presente Apertura 2025, y ahora con su doblete ante España en el certamen internacional con la Selección Nacional.

'Gil' Mora, hizo historia cuando se convirtió en el tercer jugador más joven de la historia en debutar en el circuito mexicano, con tan solo 15 años y 10 meses de edad.

Gilberto Mora festeja los dos goles que le dieron el empate a México frente a España en el Mundial Sub-20. Foto: @miseleccionsubs

¿Por qué Gilberto Mora no puede fichar por un equipo de Europa?

La respuesta ante la duda de por qué Mora sigue siendo parte de Xolos, a pesar de ser pretendido por muchos equipos de las mejores ligas del mundo, es muy sencilla. Al ser menor de edad, tiene la restricción de que cualquier equipo ajeno a su país, pueda ficharlo.

En cuanto cumpla la mayoría de edad (18 años), sería elegible para una transferencia, y sólo el tiempo dirá en qué equipo del Viejo Continente aterrizará este juvenil mexicano con gran talento.

Por ahora, seguirá con su desarrollo como futbolista en Tijuana y lo mismo en la Selección Mexicana, donde todo apunta a que disputará la Copa del Mundo de 2026 bajo la dirección de Javier Aguirre.

Gilberto Mora está convocado con la Selección Mexicana para el Mundial. Foto: Imago7

