En Europa califican como 'surrealistas' los precios para el Mundial 2026; "Va a ser la Copa del Mundo más cara"

Asistir a una Copa del Mundo es el sueño de cualquier aficionado. Sin embargo, lo que era un escenario soñado, hoy se ha vuelto un lujo impagable para muchos.

A día de hoy, las entradas van desde los 60 dólares las más baratas, hasta los 620 dólares las más caras. Es decir, aproximadamente de 1,100 pesos mexicanos, hasta 12,000, para un partido de fase de grupos.

Así pinta el panorama de cara al Mundial de 2026, donde con los precios revelados para acudir a los partidos, millones de fanáticos se han tenido que resignar en su deseo. Y no sólo en México, también en Europa.

¿Qué opinan en Europa sobre los precios de los boletos para el Mundial 2026?

Según el medio "The Athletic", la Asociación de Aficionados de Inglaterra o (FSA, por sus siglas en inglés), quedó consternada ante los precios establecidos por la FIFA para los juegos del torneo.

"Los precios son surrealistas", dijo la FSA en un comunicado. "Si el precio más barato para la final son 2000 dólares, es un precio increíble para un partido en el que no sabes si jugará tu equipo".

Se reciben más de un millón de solicitudes para comprar boletos del Mundial 2026. FOTO: Especial

"Si consigues cuatro entradas para cada partido que tu equipo juegue desde la fase de grupos hasta la final, pueden ser unos 3100 dólares, más del doble de Qatar. A eso hay que unir los viajes a y por Estados Unidos y el alojamiento. Va a ser la Copa del Mundo más cara con mucha diferencia", manifestaron.

De acuerdo con el medio, la FSA pretende tratar de persuadir a la FIFA con el respaldo de la Asociación Inglesa (FA), para que el organismo baje los costos y los haga más asequibles para el público en general, y para las condiciones económicas actuales.

