El AEL Limassol celebró su primer triunfo con el portero mexicano Guillermo Ochoa como titular, esto en la Jornada 11 de la Primera División de Chipre al vencer 4-1 al Anorthosis.

Sin embargo, la actuación del guardameta de 40 años tuvo luces y sombras, ya que un error suyo contribuyó al único gol del rival, desatando críticas entre los aficionados.

El encuentro comenzó favorable para el Limassol, que se adelantó al minuto 6 con un gol de Christoforos Frantzis, encendiendo la esperanza de la afición local.

No obstante, la alegría duró poco, pues al 19' el Anorthosis empató tras un centro por la banda izquierda que el delantero serbio Stefan Vukić cabeceó al arco.

¿Cómo "colaboró" Guillermo Ochoa en el gol en contra del Limassol?

Ochoa, en un intento por evitar el remate, se lanzó sin éxito, quedando como cómplice del gol que igualó el marcador. Este error reavivó las críticas hacia el mexicano, quien ha enfrentado cuestionamientos desde su llegada al club chipriota.

¡DESAFORTUNADA SITUACIÓN! ❌🧤🇲🇽



A pesar de los grandes reflejos, Memo Ochoa no logra evitar el gol del empate ante el Anorthosis y terminan anotándole el empate con un gran remate de cabeza

La segunda mitad trajo calma al Limassol. Apenas al minuto 50, Sérgio Conceição anotó el 2-1, devolviendo la ventaja al equipo de Ochoa. Sin embargo, la preocupación regresó al 63' cuando el portero mexicano se quejó de una molestia en la ingle, requiriendo atención médica.

Afortunadamente, tras la intervención del cuerpo médico, pudo continuar en el partido.

El Limassol consolidó su dominio al 77', cuando Andreas Makris marcó el tercer gol, brindando tranquilidad al equipo y a sus seguidores. El broche de oro llegó con Morgan Ferrier, quien al final del encuentro selló el 4-1 definitivo.

La afición celebró con entusiasmo, pues este triunfo rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas en la Liga y fue el primero en casa desde el 22 de agosto, cuando vencieron 2-0 al Olympiakos Nicosia.

Este resultado se suma a otra victoria reciente del Limassol en la Copa de Chipre, donde derrotaron 1-2 al Ethnikos Latsion. En ese partido, Ochoa no fue convocado, y el joven portero chipriota Panagiotis Kyriakou ocupó su lugar.