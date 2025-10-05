A medida que se acerca el Mundial de 2026, la fiebre futbolística comienza a apoderarse de los aficionados en todo el mundo.

Las calles de las ciudades sedes en Estados Unidos, México y Canadá ya empiezan a vibrar con la expectativa de un evento que promete ser histórico, al ser el primero en contar con 48 selecciones participantes.

Las discusiones sobre los posibles favoritos están en boca de todos, mientras los aficionados planean viajes, compran boletos y se preparan para vivir la pasión del torneo más importante del futbol.

Los paquetes hospitality de la FIFA, gestionados por On Location, ofrecen a los fanáticos del balompié una experiencia inigualable.

Presentados este domingo 5 de octubre en el Parque La Mexicana, de la Ciudad de México, estos servicios combinan lujo, comodidad y exclusividad para disfrutar los partidos como nunca antes.

El evento contó con la presencia de Miguel Layún y Marc Crosas y se ofreció una muestra de la experiencia con un partido entre jugadores de la Universidad Anáhuac y la escuela del Borussia Dortmund, acompañado de servicios premium.

Jugadores de la Universidad Anahuac y de la escuela del Brussia Dortmund llegan al Parque La Mexicana para la presentacion de “The Treatment”, la experiencia de On Location que mostrará un adelanto de la hospitalidad premium de la Copa Mundial de la FIFA 26. pic.twitter.com/JAjfm4uDgw — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 5, 2025

¿En qué consisten los paquetes hospitality para el Mundial 2026?

Los paquetes hospitality se dividen en seis categorías, cada una diseñada para satisfacer diferentes preferencias y presupuestos.

El paquete Private Suites ofrece acceso directo a asientos premium, suites privadas, champagne de bienvenida y cócteles artesanales, con o sin alcohol, para un ambiente de máximo lujo.

Por su parte, el Pitchside Lounge acerca a los aficionados a la acción con asientos cercanos a las líneas de banda, brindando vistas excepcionales y una conexión especial con el juego.

El paquete VIP y Lounge 1930 incluye un festejo inspirado en la ciudad sede y refrigerios de bienvenida, con asientos elevados en zonas laterales que aseguran una vista privilegiada.

Para quienes buscan una experiencia sofisticada, el Trophy Lounge combina alta cocina con un salón elegante y vistas impresionantes desde ubicaciones estratégicas.

El Champions Club, ubicado cerca de los salones de hospitality, equilibra energía y confort con asientos de fácil acceso a prestaciones de primera calidad en un ambiente relajado.

Finalmente, el FIFA Pavilion, situado en las explanadas de los estadios, donde el atractivo especial es que el inmueble mundialista será el telón de fondo.