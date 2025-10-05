La noche del 4 de octubre de 2025, el mundo del futbol mexicano se vio sacudido por la detención de Omar Bravo, máximo goleador histórico de Chivas, acusado de abuso sexual contra una menor de edad.

Según un comunicado de la Fiscalía del Estado de Jalisco, las autoridades cuentan con evidencia que señala que el exjugador de la Selección Mexicana habría cometido estos actos en varias ocasiones, además de tener antecedentes similares.

La detención ocurrió en un operativo policial en Zapopan, un suburbio de Guadalajara, y ha generado gran conmoción en la afición y el entorno deportivo.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión que el ex jugador de las Chivas se encuentra en el ojo del huracán y ante la critica del entorno del futbol.

Aunque la ocasión anterior, no fue por temas 'extra cancha', sino por un tema deportivo que quizás le costó trabajo borrar de su memoria.

¿Qué fue lo que pasó con Omar Bravo en el Mundial de 2006?

Para el Mundial de Alemania 2006, el ex jugador del Rebaño fue uno de los jugadores que incluyó la lista final de convocados del director técnico Ricardo La Volpe.

Y aunque en el primer duelo de México en dicha justa, ante el combinado de Irán, Bravo Tordecilllas logró marcar un doblete, en el tercer juego de la Fase de Grupos, el ex rojiblanco cometío un grave error que al final le costó la derrota al Tricolor.

En dicho cotejo ante la selección lusitana, Omar Bravo tuvo la oportunidad de empatar el marcador desde el manchón.

En una jugada dentro del área, cuando el marcador se mantenía 2-1 a favor de Portugal, Luisito Pérez intentó driblar a un defensor rival, el portugués en su intento de despojarlo del balón derribó al jugador mexicano provocando que el silbante decretara la pena máxima.

Omar Bravo tomó el balón, sin pensar que su cobro resultaría desastrozo.

Tras pararse detrás de la redonda, el atacante de las Chivas golpeó con fuerza el balón, el cuál salió con mucha potencia, sin embargo, se fue por encima del horizontal, provocando de que miles de gargantas mexicanas ahogaran su grito de gol.

El tanto pudo significar el empate en el marcador, por lo que se ganó las críticas y la animadversión de muchos aficionados.

Ahora, Omar Bravo enfrenta una situación complicada tras ser acusado de abuso sexual en contra de una menor y espera que se efectúe su segunda audiencia para determinar si será vinculado a proceso.