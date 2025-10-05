La noche del 4 de octubre de 2025, el mundo del futbol mexicano se vio sacudido por la detención de Omar Bravo, máximo goleador histórico de Chivas, acusado de abuso sexual contra una menor de edad.

Según un comunicado de la Fiscalía del Estado de Jalisco, las autoridades cuentan con evidencia que señala que el exjugador de la Selección Mexicana habría cometido estos actos en varias ocasiones, además de tener antecedentes similares.

La detención ocurrió en un operativo policial en Zapopan, un suburbio de Guadalajara, y ha generado gran conmoción en la afición y el entorno deportivo.

Este caso, sin embargo, no es aislado. La Liga MX ha sido escenario de varias acusaciones contra futbolistas por delitos de abuso y acoso sexual, tanto de jugadores nacionales como extranjeros.

¿Quiénes son los futbolistas que han pasado por el futbol mexicano y han sido acusados de acoso o abuso sexual?

Uno de los episodios más mediáticos involucró al brasileño Dani Alves, quien militaba en los Pumas cuando fue arrestado en Barcelona en enero de 2023 por una acusación de violación en una discoteca.

En febrero de 2024, Alves fue condenado a cuatro años y medio de prisión, pero en marzo de 2025, un tribunal español anuló la sentencia al encontrar inconsistencias en el testimonio de la víctima.

Otro caso relevante es el de Dieter Villalpando, quien en 2021 enfrentó una denuncia por abuso sexual tras una fiesta en Guadalajara. La directiva de Chivas actuó de inmediato, expulsando a Villalpando y a otros tres jugadores involucrados.

El futbolista afirmó que la acusación era un intento de chantaje, pero hasta ahora no se ha emitido una resolución judicial definitiva, dejando el caso en la incertidumbre.

El argentino paraguayo Jonathan Fabbro, exjugador de Lobos BUAP, también enfrentó graves consecuencias legales.

Fue acusado de abusar sexualmente de su sobrina menor de edad durante varios años, lo que resultó en su extradición desde México a Argentina, donde actualmente cumple una sentencia de prisión.

Por su parte, Jesús 'Cabrito' Arellano, ex figura de Monterrey y también de las Chivas, fue señalado en 2017 por abuso sexual contra su sobrina menor. Aunque se emitió una orden de aprehensión, el proceso legal se ha prolongado sin una sentencia firme, manteniendo el caso en un limbo judicial.

En 2015, el “Cubo” Torres fue denunciado por una joven que lo acusó de abuso tras llevarla a un motel.

Sin embargo, el caso no prosperó debido a inconsistencias en la denuncia y la falta de pruebas concluyentes, lo que permitió al jugador continuar su carrera sin mayores repercusiones legales.

En otro caso, se encuentra el entrenador Ricardo La Volpe, quien marcó un precedente en 2014, cuando Belén Coronado, podóloga de Chivas, lo acusó de acoso sexual y conducta inapropiada.

La Volpe fue despedido del club y enfrentó un largo proceso legal, pero fue declarado inocente por falta de pruebas suficientes.