La noche del domingo 4 de octubre, el entorno del futbol se sacudió con la noticia de que Omar Bravo, máximo goleador histórico de las Chivas, había sido detenido por cargos de abuso sexual contra una menor de edad.

Fue a través de un comunicado extendido por la Fiscalía del Estado de Jalisco, que se dio a conocer que el también ex jugador de la Selección Mexicana estaba en problemas con las autoridades.

El organismo dio detalles sobre que cuenta con evidencia de que el exfutbolista habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones desde hace tiempo atrás, y que anteriormente habría cometido acciones similares.

Bravo fue detenido en un operativo policial implementando en el municipio de Zapopan, un suburbio de la ciudad de Guadalajara, la capital del estado.

Posteriormente, en las primeras horas de este domingo 5 de octubre trascendió que el ex delantero del Rebaño fue trasladado al penal de Puente Grande en Jalisco luego de su detención, y se llevó a cabo la primer audiencia, donde el Juez de Control informó la legalidad de la detención y se hizo la formulación de la imputación de cargos, tras ser puesto a disposición de un Juzgado por parte de la Fiscalía del Estado.

¿Cuándo será la siguiente audiencia de Omar Bravo donde se decidirá si es vinculado a proceso?

De acuerdo con la información que circula en las redes, la víctima habría sido agredida desde 2019, cuando tenía 11 años de edad, etapa en la que habría recibido amenzas, tocamientos y propuestas de carácter sexual.

Siguiendo la misma línea, el seleccionado para el Mundial de 2006 se abstuvo de declarar y su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas. De esta manera, será hasta hasta el próximo 10 de octubre la fecha en que se realizará la siguiente audiencia, donde llegará a la conclusión si Omar Bravo será vinculado a proceso, o no.