Gilberto Mora, a sus 16 años de edad, se ha convertido en toda una figura del futbol mexicano, tanto dentro como fuera de la cancha. Con lo que está mostrando en el Mundial Sub-20, los mejores equipos del mundo lo han volteado a ver.

El techo para 'Morita' parece inmenso, aunque nunca se sabe nada con certeza cuando se habla del futuro, todo pinta para que tenga una carrera que hace mucho tiempo no se veía para un jugador tricolor.

Gilberto Mora con los Xolos de Tijuana, durante la sexta fecha del Apertura 2025 - Foto: Imago7

Lee también México Sub-20: ¿Cuándo y contra quién va jugar el Tri en los Octavos de final del Mundial?

A este ritmo, es innegable pensar que Mora asistirá a la Copa del Mundo de 2026 con la Selección mayor dirigida por Javier Aguirre, quien ya demostró tenerle confianza al ponerlo en las fases eliminatorias de la pasada Copa Oro que ganó el Tri.

Lo inverosímil llega cuando se analiza a profundidad la corta edad del mediocampista ofensivo, pues el torneo del próximo año lo jugaría con 17 años de edad, ya que su cumpleaños es el 14 de octubre.

Con esos pasos agigantados, creer que Gilberto romperá el récord para un jugador azteca de asistir a más Mundiales, no es un escenario descabellado.

Gilberto Mora fue la sensación de la Selección Mexicana en la Copa Oro. Foto: Imago7

¿Cuántos Mundiales podría jugar Gilberto Mora?

Con base en la premisa de que su primer Copa Mundial llegaría a sus 17 años en 2026, y que pueda gozar de una carrera longeva y que ninguna lesión le condicione su participación en este torneo, Gilberto Mora disputaría su quinto Mundial a los 34 años.

Con eso, empataría la marca de Andrés Guardado y Rafa Márquez. Y si quisiera ir por el récord en solitario, tendría que acudir a la edición de 2046, cuando tenga 38 años de edad.

Claro, un escenario muy optimista, pero con lo que ha demostrado hasta el momento, el jugador mexicano da para pensar que puede lograr cosas grandes en su trayectoria. Sólo el tiempo lo dirá.

Gilberto Mora ha generado muchas expectativas en el Mundial Sub-20. Foto: Especial

Lee también La vez que el Tuca Ferretti mandó despedir a un fotógrafo por haberlo evidenciado