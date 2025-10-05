Ricardo Ferretti y su gusto por el cigarro puso en predicamento el trabajo a un integrante de los medios de comunicación. La historia fue contada en el podcast Todo o Nada de Vladimir García, quien trajo de vuelta aquella polémica anécdota.

García mencionó que en 2019 (aunque realmente sucedió en 2021, según se detalla en la caja de comentarios) el entonces técnico de Tigres fue fotografiado fumando en la banca en un partido ante Santos Laguna en Torreón.

La fotografía apareció en todos los medios de comunicación y evidenció una grave irresponsabilidad por parte de Ferretti, además de en aquel entonces apenas se estaba restableciendo la normalidad tras la pandemia por el Covid-19. La furia de Ferretti escaló hasta la directiva universitaria que pidió de manera tajante a la agencia para la que trabajaba el fotógrafo que lo despidiera de manera inmediata.

Ricardo Ferretti fue captado fumando en la banca del TSM | FOTO: Especial

Lee también Omar Bravo es trasladado a Puente Grande, su situación podría agravarse

En el podcast se hizo énfasis en la apurada situación que vivió el fotógrafo, quien no fue despedido, pero sí lo “congelaron” durante medio año. Afortunadamente el fotógrafo pudo retomar su carrera después de esta incomoda anécdota.