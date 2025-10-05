Omar Bravo, máximo goleador histórico de las Chivas, fue trasladado al penal de Puente Grande en Jalisco luego de su detención el sábado por la tarde en el municipio de Zapopan.

El exfutbolista es acusado de abuso sexual infantil agravado y se encuentra aún en condición de implicado, por lo que aún no se ha comprobado su culpa en el caso. La situación del referente histórico del club Guadalajara podría empeorar pues TUDN dio a conocer que existen agravantes que pudiesen perjudicar aún más a Bravo.

Según el reporte, el exjugador de Cruz Azul, Tigres y Altas, entre otros clubes, habría incurrido en más de una ocasión en este delito. Además se reporta que podría haber otra víctima, distinta a la que levantó la primera denuncia. Esto agravaría considerablemente la situación del mexicano.

Bravo está en Puente Grande a la espera de que se aclare su situación, o en su defecto, a recibir una condena. Por el delito de abuso sexual de menores, en las condiciones que se la acusa al exfutbolista, se puede ser acreedor a una sentencia de aproximadamente 15 años de cárcel.