Las polémicas que han rodeado la vida de Omar Bravo, quien fue detenido por abuso de menores

El exfutbolista mexicano, Omar Bravo, fue detenido el sábado en Zapopan, Jalisco. El máximo goleador en la historia de las Chivas es acusado de abuso infantil agravado, según el boletín informativo que redactó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Bravo, de 45 años, había estado en un perfil bajo desde su retiro profesional en 2020 hasta el sábado que volvió a sonar su nombre, ahora como Omar ‘N’ al ser un ciudadano detenido. Aunque está es la polémica más grande en la vida pública del ídolo del Rebaño Sagrado.

Su carrera profesional fue poco menos que intrascendente fuera de la institución rojiblanca. Él mismo reconoció públicamente que su paso por Cruz Azul en 2012 había sido “un fracaso”, pero tal palabra podría describir perfectamente su paso por el Deportivo La Coruña de España, Tigres y su travesía por el futbol de los Estados Unidos. Atlas fue el único equipo en el que trascendió y aún así lo amenazaron de muerte.

Bravo protagonizó un escándalos fichaje en 2013 cuando firmó con el odiado rival de ciudad de las Chivas: el Atlas. Para nada gustó a la afición del Guadalajara ver a su referente en ataque de la década anterior, vestir la camiseta rojinegra. Incluso la afición de Atlas estaba inconforme con la llegada de Bravo pues parecía no ser la solución para que el equipo se salvara de marcharse al descenso.

Mantas con amenazas de muerte fueron colocadas durante la presentación de Bravo. “Si nos vamos al descenso, ustedes se van al panteón” y “Esta gente no olvida Omar Bravo”, se leía en ambas mantas. Bravo anotó 13 tantos y se fue sin pena ni gloria de Atlas, eso sí… sin descender.

Se pensaría entonces que el único lugar en donde Bravo fue recibido de buena manera, en donde realmente se sintió querido fue el club en donde anotó 160 goles y es el máximo goleador de la institución, pero no fue así. Pelas con compañeros como Adolfo Bautista, Alberto Medina y Ramón Morales fueron algunas de las polémicas que el futbolista confesó en 2023.

Además, en 2016 Míchel Vázquez, excompañero de Chivas, aseguró que las primas económicas del equipo se repartían de forma poco equitativa y amañada. El hecho fue desmentido por Bravo y lo acusó de manipular la conversación entre ambos que fue publicada por la prensa.

Polémica, tras polémica, Bravo construyó una carrera de altibajos en el futbol profesional. Hoy, su destino está en manos de las autoridades y de ser encontrado culpable el futbolista podría ser condenado a 15 años de cárcel de tratarse de abus sexual de una persona menor de edad. Ahora bien, si el infante en cuestión tiene menos de 15 años, la condena podría alcanzar los 30 años de cárcel.