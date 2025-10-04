Omar Bravo, quien defendió los colores de las Chivas y de la Selección Mexicana, fue detenido por autoridades de Zapopan acusado por presunto abuso sexual a una menor.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía de Jalisco, la ex estrella del Rebaño fue aprehendido por una supuesta responsabilidad de abuso en contra de una menor.

"Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, lograron capturar a un hombre", se lee al inicio del comunicado extendido por la Fiscalía del Estado.

Posteriormente, en el documento se detalla que el ex futbolista fue capturado a través de un operativo implementado en el centro del municipio de Zapopan.

"Luego de la denuncia presentada, esta Representación Social integró una consistente carpeta de investigación con la que se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial", agregan las autoridades sobre la detención del ex jugador.

Dentro del mismo comunicado se detalla que Bravo es señalado por presuntamente haber abusado de una menor de edad en diversas ocasiones.

"De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares. La Fiscalía del Estado reitera que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos, con un firme compromiso de procurar la justicia para las infancias y adolescencias de Jalisco", finaliza.

¿Quién es Omar Bravo, el exjugador de las Chivas detenido en Zapopan?

El entorno del futbol mexicano fue sacudido luego de que se diera conocer la detención de Omar Bravo, acusado por un supuesto abuso en contra de una menor, quien fue figura de Chivas y alcanzó a jugar la Copa del Mundo con la Selección Nacional.

El originario de Los Mochis, Sinaloa, nació un 4 de marzo de 1980, y su carrera se dio forma en torno a los equipos de Jalisco como Atlas, Chivas e incluso la UdeG.

De hecho, el ex goleador se formó en las fuerzas básicas del Guadalajara y debutó con el primer equipo en el 2001.

Con la Selección Mexicana llegó a disputar una Copa del Mundo, ya que fue convocado a la justa de Alemania de 2006, donde incluso anotó un doblete al combinado de Irán.