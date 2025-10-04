El delantero de origen colombiano Julián Quiñones, del club saudí Al-Qadsiah, fue convocado para integrar a la Selección Mexicana para enfrentar a Colombia y Ecuador en partidos de preparación para la Copa del Mundo 2026.

Tras no ser llamado para los amistosos de septiembre contra Japón y Corea del Sur, Quiñones volvió a ser citado por el seleccionador Javier Aguirre para la doble fecha FIFA que arranca con el juego contra Colombia, el sábado 11 de octubre en el estadio AT&T, en Arlington, Texas.

Quiñones llega al Tri luego de marcar tres goles en las primeras cuatro jornadas de la Liga Saudí 2025-26.

Después del choque ante los cafetaleros, México se medirá a Ecuador el martes 14 en el estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.

El equipo que más jugadores aporta a esta nómina de 25 elementos es el América, con seis.

¿Por qué motivo fue captado Julián Quiñones en el Estadio Ciudad de los Deportes?

De hecho, este fin de semana las Águilas acudieron a su compromiso correspondiente a la Jornada 12 ante Santos en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y Julián Quiñones, recordando su paso por el equipo azulcrema, 'reportó' con el cuadro de Copa para apoyarlo desde las gradas.

¡INVITADO DE LUJO!



Julián Quiñones dice presente en el estadio Ciudad de los Deportes para ver el partido entre América y Santos Laguna

Esta situación tomó por sorpresa a los aficionados americanistas, quienes no podían creer que el ex atacante del América se diera cita en el inmueble de la colonia Nochebuena.

A través de las redes sociales, circularon imágenes y videos de su llegada al estadio, luego de recibir el llamado del Vasco para cumplir con los compromisos amistosos del Tricolor.

El regreso de Quiñones al equipo nacional se da tras su última participación en la pasada Copa Oro, donde dejó buenas sensaciones en el ataque mexicano.