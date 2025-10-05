El 'Mini Tri' se coló a la fase de eliminación de este Mundial Sub-20 en Chile, luego de ganarle a Marruecos gracias a un penalti ejecutado fríamente por Gilberto Mora.

México se clasificó a los octavos de final como segundo sembrado del Grupo C, con cinco puntos, (empate ante Brasil y España, triunfo ante Marruecos) mientras que los africanos lo hicieron como primeros.

Gilberto Mora marcó su tercer gol en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana. Foto: @miseleccionsubs

Ahora, los juveniles dirigidos por Eduardo Arce ya tienen la mira puesta en su siguiente objetivo, con la meta de aumentar la ilusión de toda la fanaticada azteca en este torneo internacional.

Lee también La vez que el Tuca Ferretti mandó despedir a un fotógrafo por haberlo evidenciado

¿Contra quién juega México Sub-20 en los Octavos de final?

La Selección Nacional se enfrentará a Chile en la siguiente ronda de la Copa del Mundo Sub-20. Los anfitriones quedaron en segundo lugar del Grupo A con tres unidades, superados por Japón con nueve, y tendrán el objetivo de frenar al ataque mexicano y hacer valer su localía.

Jugadores de la Selección Mexicana Sub 20 entrenan previo a uno de sus compromisos del Mundial de la categoría en Chile 2025. FOTO: @miselecciónsubs

¿Cuándo juega México Sub-20 los Octavos de final?

El emocionante choque entre chilenos y mexicanos se jugará el martes 7 de octubre, y está pactado para dar inicio a las 17:00 horas, (tiempo del Centro de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander.

El compromiso, que además va en horario estelar, podrá verse a través de las señales de TUDN y Vix Premium, plataformas que han transmitido los encuentros del combinado mexicano durante todo el torneo.

Lee también VIDEO: Boxeador mexicano le tira patada a su rival en pleno combate celebrado en Tijuana