José Ramón Fernández, uno de los periodistas deportivos más importantes de México, tuvo una repentina salida de TV Azteca en 2006, que dejó sorprendidos tanto a los seguidores del deporte, como a los mismos empleados de la empresa.

Entre ellos, Christian Martinoli, quien en el documental “Protagonista: la vida de José Ramón Fernández”, reveló lo que se pensó dentro de la televisora tras perder a alguien como Joserra.

José Ramón Fernández estuvo al frente del área de deportes de TV Azteca durante 30 años. Foto: Especial

¿Qué dijo Christian Martinoli sobre la salida de José Ramón de TV Azteca?

Martinoli, uno de los narradores más reconocidos actualmente en el futbol mexicano, y uno de los aprendices de Joserra en sus primeros años de carrera, calificó su salida como un 'momento terrible'.

El cronista recordó que detrás del nostálgico homenaje que le hicieron a Fernández, la empresa quedó expuesta luego de la partida de una pieza tan importante.

“El día de la despedida fue terrible, en el estudio con Javier Alatorre. Luego vi cosas ahí que me sorprendieron muchísimo, me di cuenta de que se venían años complicados en la empresa. Fue como levantar una piedra, todos vivíamos debajo de ella y no sabíamos quiénes éramos. Cuando se levantó salieron víboras, ratas, arañas, perros, de todo, fue un sálvese quien pueda”, expresó Martinoli en el documental de Joserra.

José Ramón Fernández y Christian Martinoli. FOTOS: Especiales

Los testimonios de la dupla del 'Doctor García'. hacen dimensionar la relevancia que tenía un pionero como José Ramón en la industria de los medios de comunicación. Sin embargo, eventualmente en TV Azteca supieron sobrellevar su partida.

