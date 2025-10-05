Gilberto Mora está llamado a ser uno de los mejores futbolistas mexicanos de la próxima década. Sus recientes actuaciones en el Mundial Sub-20, además de sus partidos con Xolos en Liga MX, ha hecho que todo el mundo del futbol lo voltee a ver.

Al joven de 16 años, ya se le ha vinculado con clubes históricos de Europa como Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Arsenal y Manchester City, y aunque no puede fichar por ninguno porque no es mayor de edad, su contratación en uno de estos clubes es una eventualidad.

Lee también ¿Cuántos Mundiales podría jugar Gilberto Mora a lo largo de toda su carrera?

Ante el talento que ha mostrado 'Morita' la afición ya busca proteger y cuidarlo para que no tenga distracciones en su carrera, como le ha sucedido en más de una ocasión a jugadores igual de habilidosos.

Una de estas tantas tentaciones, es el alcohol y las mujeres, que cuando te llegan los reflectores, debes saber controlar. Y para Mora, parece que este tema no es ningún problema.

Le piden a Gilberto Mora que nunca pruebe el alcohol ni las mujeres

Al finalizar el juego ante Marruecos, donde el Tri Sub-20 consiguió el triunfo luego de que él mismo anotara desde los once pasos, Gilberto se encontró con Mercedes Roa, una creadora de contenido relacionado al futbol en redes sociales, quien le hizo una extraña petición.

"Que nunca conozcas el Bacardí... ni las mujeres", soltó la influencer mexicana, a lo que el juvenil solamente soltó una risa, tomándoselo con humor, como quien tiene el tema bajo control.

El entorno profesional del jugador de Xolos tendrá un papel muy importante en su carrera, y una tarea clara: llevarlo por buen puerto para que la proyección que se tiene de él termine por cumplir las expectativas.

Lee también México Sub-20: ¿Cuándo y contra quién va jugar el Tri en los Octavos de final del Mundial?