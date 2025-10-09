Gilberto Mora tenía la posibilidad de disputar tres Mundiales en menos de un año, pero esto no será posible. El joven futbolista de los Xolos de Tijuana no podrá estar en la justa de la Sub 17.

Después de que Javier Aguirre, Duilio Davino, Andrés Lillini y Rafael Márquez acordaran que Gil estaría en el Mundial Sub 20, la competición de noviembre no estaba clara.

EL UNIVERSAL Deportes pudo saber que Mora no estará en el Mundial Sub 17 y una vez terminada su participación con la Selección Mexicana Sub 20, donde suma tres goles y dos asistencias, regresará con los Xolos de Tijuana.

La intención es dosificar las cargas de trabajo al jugador, cuidarlo con su club, que además apunta a estar en la Liguilla. Posteriormente se espera que esté en la Fecha FIFA de noviembre con la Selección mayor de Javier Aguirre, en la que enfrentará a Uruguay (Torreón) y a Paraguay (Texas).

Lista de la Selección Mexicana Sub 17

Ayer por la noche, el combinado que dirige Ricardo Cariño y Selecciones Nacionales informaron sobre la convocatoria que tendrá el mini Tricolor para concentrar en el CAR, como parte de los trabajos antes de la lista definitiva.

"El director técnico, Carlos Cariño, trabajará con un plantel de 22 futbolistas, previo a definir la convocatoria final con la que va a encarar la próxima Copa del Mundo de la categoría, a celebrarse en Qatar del 3 al 27 de noviembre de 2025", explicaron mediante un comunicado.