Omar Bravo ha sido centro de atención en los últimos días debido a su detención por una grave acusación de abuso sexual contra una menor.

La noticia ha generado un fuerte impacto en el ámbito futbolístico y en la opinión pública, ya que Bravo fue una figura reconocida de uno de los equipos más populares del futbol mexicano: de las Chivas, además de que llegó a jugar para la Selección Nacional.

Este escándalo ha puesto en entredicho su legado y ha sorprendido a los aficionados que lo admiraban por sus logros deportivos.

La detención de Bravo ocurrió el sábado 4 de octubre, según información proporcionada por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Las autoridades actuaron tras las acusaciones que lo señalan como responsable de abuso sexual contra una adolescente.

La gravedad del caso radica en que los presuntos actos habrían ocurrido en múltiples ocasiones, comenzando cuando la víctima tenía apenas 10 u 11 años.

Tras su detención, Omar Bravo permanece a la espera de la audiencia de vinculación a proceso. Este procedimiento determinará si existen pruebas suficientes para formalizar los cargos en su contra.

De acuerdo con información que ha circulado en las últimas horas, las acusaciones contra Bravo son de extrema seriedad, y de ser encontrado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión.

El impacto de este escándalo trasciende el ámbito deportivo, e incluso, ha afectado a terceras personas que han coincidido de una u otra forma con el exjugador, como lo es una expareja de Omar, con la tuvo una hija. Ambas han sido relacionadas con el caso actual

Por ello, la madre de la hija de Omar 'N', como es identificado ante las autoridades, extendió un comunicado donde detalla, quién fue la persona que lo denunció y donde exige que ni a ella ni a su hija se les relacione con el caso.

¿Qué dice el comunicado extendido por una expareja de Omar Bravo?

"Por medio del presente, es mi deseo es aclarar y corregir que la información difundida donde se me relaciona con la denuncia que logró la vinculación a proceso de Omar Bravo por su presunta participación en el delito de abuso sexual infantil agravada es falsa. Compartir que ni mi hija ni yo tenemos relación alguna con la denuncia", se lee al inicio del escrito de Claudia Casas, con quien el exdelantero tuvo hace años una hija

Además de revelar el nombre de la madre de víctima y las iniciales de la joven afectada, Casas detalló que el hecho de que se les involucre con el caso les genera estrés, confusión y preocupación, pues su relación con el exrojiblanco ha sido cordial.

"Mi hija y yo hemos tenido una relación cordial y respetuosa con su padre Omar N, debido a nuestro vínculo familiar, pero no tenemos conocimiento alguno sobre los hechos denunciados y no hemos participado ni en esta, ni en ninguna investigación por el delito de abuso sexual infantil", redactó.

"Solicitamos cordialmente a los medios de comunicación que se abstengan de difundir información falsa y respeten el derecho a nuestra privacidad e integridad y la de nuestra hija. La situación ya es difícil para todas las partes involucradas. Reitero que mi hija mantiene una relación de padre e hija con el Futbolista Omar Bravo y que él ha asumido su responsabilidad respetuosa y previamente acordada", agregó.