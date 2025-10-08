El mundo del periodismo deportivo y los usuarios de las redes sociales se alarmaron luego de que se diera a conocer que la conductora Patty López de la Cerda tuvo que ser ingresada de emergencia a un hospital, donde se le realizó un operación quirúrgica.

Fue la propia presentadora quien dio a conocer a sus seguidores que había entrado al quirófano y cuál es su estado de salud.

Luego de compartir información a través sus historia de Instagram, sus millones de seguidores externaron su preocupación.

Actualmente, 'Patito', como es nombrada por sus miles de admiradores, posee un poco más de dos millones 100 mil seguidores en la red social de Instagram.

¿Por cuál motivo Patty López de la Cerda tuvo que ser intervenida de emergencia?

La también creadora de contenido para adultos fue sometida a una operación en la Ciudad de México luego de que presentara complicaciones de miomas que ya le habían sido detectados.

Estas afectaciones, también conocidas como fibromas uterinos, son tumores benignos (no cancerosos) que se desarrollan en el útero, específicamente en el tejido muscular de este órgano (miometrio). Están compuestos por células musculares y tejido conectivo, y pueden variar en tamaño, desde muy pequeños hasta masas grandes que alteran la forma del útero.

No se conoce la causa exacta de por qué surgen, pero están relacionados con factores hormonales (estrógenos y progesterona) y predisposición genética.

Su tratamiento depende de los síntomas y la edad de la paciente y se pueden incluir medicamentos para controlar síntomas, procedimientos mínimamente invasivos o cirugía, como le sucedió a la conductora.

¿Qué fue lo que compartió Patty López de la Cerda?

"Oigan, no les había contado, pero hoy me operaron... Todo salió bien, pero con un dolor de terror", fue lo que redactó Patty en una historia. "Me quitaron unos miomas enormes que tenía y , para eso, me tuvieron que hacer una laparotomía; en palabras normalitas, una cesárea. Ouchis".

Patty López de la Cerda informó a sus seguidores cuál es su estado de salud. FOTO: @pattylopezdelac

Entre sus últimas publicaciones a través de 'X' luego de haber sido sometida a una operación López De la Cerda compartió una imagen en traje de baño, donde explica que a pesar de estar en el hospital prefiere imaginar que está en la playa. ¡Ánimo, Patty!