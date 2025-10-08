La noche del domingo 4 de octubre, el mundo del futbol mexicano se convulsionó luego de que se diera a conocer la noticia de que el exfutbolista Omar Bravo, exestrella de las Chivas Rayadas del Guadalajara y de la Selección Mexicana, había sido detenido por cargos de abuso sexual contra una menor de edad.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que el también exjugador de Cruz Azul, Atlas y U de G estaba en problemas con las autoridades y que fue detenido en un operativo policial implementando en el municipio de Zapopan, un suburbio de la ciudad de Guadalajara, la capital del estado.

Posteriormente, en las primeras horas del pasado domingo 5 de octubre trascendió que el ex delantero del Rebaño fue trasladado al penal de Puente Grande en Jalisco luego de su detención, y se llevó a cabo la primer audiencia, donde el Juez de Control informó la legalidad de la detención y se hizo la formulación de la imputación de cargos, tras ser puesto a disposición de un Juzgado por parte de la Fiscalía del Estado.

Aunque la identidad de la víctima ha sido debidamente protegida, poco a poco se han ido revelando más detalles acerca de la situación del exjugador y cómo habrían ocurrido los hechos por los que se le acusa.

De hecho, recientemente, durante una entrevista con la reportera Ahtziri Cárdenas, el abogado penalista Juan Soltero, quien defiende a la víctima, detalló la pena que podría alcanzar el exrojiblanco en caso de ser declarado culpable.

¿Cuántos años podría pasar en prisión Omar Bravo si es encontrado culpable de abuso sexual infantil?

"El primer evento está registrado que fue cuando la niña tenía 10 años, esto agrava mucho el delito o la pena, que es un delito que se conoce como abuso sexual infantil. (...) Cuando es menor de 12 años y la pena es de tres a seis años, pero las agravantes se aumentan hasta dos tercios la pena, entonces estamos hablando de que la pena podría ser de cinco a 10 años de prisión", detalló el licenciado Juan Soltero.