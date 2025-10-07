Carlos Acevedo regresó a la Selección Mexicana después de dos años. El portero de Santos Laguna esperó demasiado por este retorno y ahora la ilusión de estar en un Mundial ha renacido.

“Contento y orgulloso de estar aquí y feliz por la oportunidad de vestir la camiseta de México y muchas ganas de trabajar y buscar un lugar”, declaró el meta de 29 años.

Lee También Javier Aguirre reconoce estar sorprendido con Gilberto Mora: “Yo a su edad fumaba y me echabas mis cubas”

Respecto a la competencia al interior del Tricolor, Acevedo sabe la calidad de sus compañeros y enfatiza que estar preparados para las oportunidades será clave. “Hay gran talento en México y lo podemos ver cada semana. La competencia es alta, es intensa y hay que estar preparados para este tipo de oportunidades”, declaró en entrevista para la Selección Nacional.

Lee También Bayer Leverkusen estaría interesado en fichar a Elías Montiel tras Mundial Sub-20

“Siempre busco lo colectivo a lo individual y ya cambié mi chip para aportar mi granito de arena y seguiré trabajando para estar a tope con la Selección”, agregó el habilidoso arquero lagunero.

De los rivales, Carlos mencionó que “tanto Colombia como Ecuador son potencias de Sudamérica, sin duda haremos grandes juegos”.