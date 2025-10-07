Gilberto Mora dio la asistencia para que Tahiel Jiménez adelantara a México contra Chile

La Selección Mexicana que participa en el Mundial Sub-20 está haciendo soñar a la afición. Pese a estar en el ‘grupo de la muerte’ junto a Brasil, España y marruecos, logró avanzar sin complicaciones a los Octavos de Final.

En las rondas definitivas el primer rival es Chile, anfitrión del campeonato. Sin embargo, los jugadores tricolores han mostrado carácter y experiencia, por lo que de momento están cerca del quinto partido gracias a un gol de Tahiel Jiménez.

¿Cómo fue el gol de México vs Chile?

México ha desplegado un futbol atractivo en el Mundial Sub-20, lo que los llevó a meterse a Octavos de Final del campeonato como segundo lugar del Grupo C. El rival es Chile, que pese a ser el anfitrión se metió de ‘panzazo’ a la siguiente instancia, por lo que portería como víctima del Tri.

Y en la cancha los pronósticos de han hecho valer, debido a que hasta el medio tiempo la Selección Nacional había impuesto condiciones y le prestó poco el esférico a La Roja.

Se esperaba que Gilberto Mora e nueva cuenta pesara y pusiera en jaque a los rivales y así fue. El canterano de Xolos ha sido un dolor de cabeza para los andinos, que únicamente con faltas lo han frenado.

Gilberto Mora asistió de esta manera a Tahiel Jiménez para el primer gol de México contra Chivas. Foto: Especial

Para el minuto 23, Mora se hizo de un espacio y pidió que le dieran un pase largo; pese a tener dos marcadores encima, Gil logró ganar la posición del esférico y en vez de buscar hacer la jugada solo, asistió a Tahiel Jiménez.

El jugador de Santos quedó solo ante la figura del portero local, pero los nervios no se hicieron presentes y con un zurdazo mandó el balón al fondo de la portería, adelantando a los mexicanos.

Jiménez de inmediato corrió a la banca y pidió una playera, debido a que se lo dedicó a Mateo Levy, que en el partido frente a Marruecos salió lesionado por una contusión cerebral.