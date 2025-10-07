Hoy, mucho de lo que haga o deje de hacer Gilberto Mora en Tijuana, su club actual, depende de Sebastián ‘Loco’ Abreu, el técnico de los Xolos.

Para el estratega uruguayo, ‘Morita’ es un jugador diferente, con un talento excepcional y hay que tratarlo como tal, dejando claro que no se deben acelerar los procesos.

“Es diferente, mucha clase… No, qué joven. Es un talento excepcional, con 16 años, juega al futbol, se divierte. Yo le hablo como adulto”, comentó durante una entrevista con David Faitelson en su programa 'Sin Censura'.

Asimismo, Abreu reveló la disciplina que Gil ha mostrado en su corta carrera, ya que una vez que concluyen las prácticas del club, él trabaja por su cuenta; cuando todos descansan él busca seguir ejercitándose para tener un nivel óptimo.

“Nosotros nos vamos y le manda a nuestro preparador físico, ‘profesor Raz, a la tarde voy al gimnasio, ¿qué rutina puedo hacer?’. Viene solo, le ponemos a un profesor para que lo guíe y hace gimnasio”, mencionó el timonel del equipo de la frontera.

El Loco Abreu reveló el compromiso que tiene Gilberto Mora con su carrera. Foto: Imago7

“Al otro día ‘profesor Raz, voy a ser técnica en la cancha de pasto natural, para que sepa, ‘¿cuánto puedo hacer (de tiempo)?’ Se viene con el padre, con bolsita de pelotas… 16 años y el lugar donde está, quiere más”, agregó el Loco.

Sin embargo, el técnico uruguayo, exseleccionado nacional, enfatiza que para él, lo verdaderamente importante está en el trabajo y comunicación que tiene Gilberto Mora con su entorno.

“Hay una tarea importante y la formación viene de la casa y eso es excepcional. Mantiene los valores básicos del ser humano, no se mareó nunca con todos los halagos, sigue siendo el mismo chico respetuoso en el vestidor”, concluyó Abreu.