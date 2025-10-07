Javier Aguirre le pone condiciones a Gilberto Mora para ir a Europa, y lo compara con Giovani Dos Santos y Carlos Vela

Gilberto Mora ha estado envuelto en muchos rumores que lo vinculan a los mejores equipos del mundo, luego de sus destacadas actuaciones en la Liga MX con Xolos y con la Selección Mexicana.

Ante esto, Javier Aguirre, quien le dio la cofianza de ser titular con la mayor en la última edición de la Copa Oro, dio su opinión sobre cómo es que 'Morita' debería salir al viejo continente.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Gilberto Mora?

"Tijuana y Jorge no precisan en venderlo para sobrevivir... es más para llevar al chavo con mucho cuidado, son chavos que no tienen precios, que lo puede pagar cualquier equipo turco, griego u holandés, lo mejor para él es buscar más allá de la lana, llevarlo bien a un equipo de Europa que le permita jugar", confesó el Vasco para TUDN.

Gilberto Mora celebra una de sus anotaciones ante España en el Mundial Sub 20. FOTO: @miseleccionsubs

Además, Aguirre también recordó el proceso que vivieron otra dos 'promesas' mexicanas en su momento: Carlos Vela y Giovani Dos Santos.

"Me acuerdo de Vela y Giovani no jugaban y me cuestionaban por qué los traía, pero un entrenamiento allá en la adversidad, te sirve más que estar en casa apapchado, a este chavo, en su día, quien decida, habrá que impulsarlo para otro ambiente, que esté en una liga que le permita jugar un torneo continental, la Conference, Europa o Champions", soltó.

"Tiene 16 años, le faltan 16 años de vida, cuatro Mundiales más para disfrutarlo, todos podemos ayudarlo. ¿Por qué no? (estar en el Mundial 2026) Si lo pusimos de titular en Copa Oro, tenemos bonito calendario de aquí al Mundial de rivales y están en el radar, no hay jugadores como él, como no había como Benja, son distintos, sabían que estaba pasando, esos cabrones sabían de todo y Gilberto sabe de todo", finalizó.

Javier Aguirre da indicaciones durante un entrenamiento del Tricolor. FOTO: Imago7

