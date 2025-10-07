La Selección Mexicana Sub-20, tiene su primera gran prueba en este Mundial de Chile 2025. Se miden a los anfitriones, que aunque no tuvieron un destacado rendimiento en la fase de grupos, cuentan con el apoyo de toda su gente.

México se clasificó como segundo del Grupo C, con cinco puntos, mientras que Chile, aunque también segundo, hizo tres puntos, pero avanzó por la regla de desempate de 'Fair Play'.

Selección Mexicana en festejo de gol, durante el encuentro ante Marruecos en la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 - Foto: @miseleccionsubs en X

El 'Mini Tri' llega en mejor momento, invicto en el torneo y con Gilberto Mora con todos los reflectores encima. Mientras que los sudamericanos, con dos encuentros perdidos, tendrán la tarea de frenar el ataque de los dirigidos por Eduardo Arce.

¿Cuándo y dónde ver México vs Chile del Mundial Sub 20?

El emocionante partido está pactado para dar inicio a las 17:00 horas, (horario del Centro de México), este martes 7 de octubre y se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, y se podrá disfrutar a través de las señales de TUDN, Canal 9 y Vix Premium.

México vs Chile

Sede: Estadio Elías Figueroa

Horario: 5:00 pm

Transmisión: Canal 9, TUDN y Vix Premium.

Ya se verá si el talento mexicano se impone a la localía de los chilenos, y continúan generando ilusión a toda la hinchada azteca, con poder lograr grandes cosas con esta prometedora generación.

Jugadores de la Selección Mexicana Sub 20 entrenan previo a uno de sus compromisos del Mundial de la categoría en Chile 2025. FOTO: @miselecciónsubs

