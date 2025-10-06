En los últimos días trascendió el rumor de que Arabia Saudita buscaría construir un estadio sobre un rascacielos para la Copa del Mundo 2034.

Aunque aún no hay información de quién se haría cargo de dicha construcción ni cuándo empezaría, se estima que la capacidad del mismo sería de 46 mil aficionados.

"Arabia Saudita revolucionaría los Mundiales en el 2034 si hace realidad este sueño. Un estadio de futbol de ensueño, una verdadera locura maravillosa, arriba de un rascacielos y con capacidad para 46 mil espectadores", publicó José Ramón Fernández en X, antes Twitter.

Para su construcción, se necesitaría la aprobación de la FIFA.

Por ahora, se mantiene solamente como un rumor.

