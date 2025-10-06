A 248 días del comienzo de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana continúa su preparación para una edición que será histórica y donde buscarán la mejor participación en el torneo. Para eso, el Tri sigue con su serie de partidos amistosos de primer nivel durante las distintas fechas FIFA, y en este caso no será la excepción.

Primero, enfrentará a Colombia en el estadio AT&T de Arlington, hogar de los Cowboys de Dallas en la NFL. Después, la Selección Mexicana jugará en el estadio Akron de Guadalajara contra Ecuador, en lo que será el regreso del Tri al país después del triunfo sobre Estados Unidos en octubre del año pasado.

Estos países sudamericanos, ya tienen su boleto asegurado para el Mundial del año que viene, tras quedar en segundo y tercer lugar de las Eliminatorias de CONMEBOL.

En los últimos partidos, los dirigidos por Javier Aguirre empataron contra Japón y Corea del Sur.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos contra Colombia y Ecuador.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER MÉXICO VS COLOMBIA?

Día: sábado 11 de octubre

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Canal 5 y TUDN

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER MÉXICO VS ECUADOR?

Día: martes 14 de octubre

Hora: 20:30 horas

Transmisión: Azteca 7, Canal 5 y TUDN

