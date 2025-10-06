La Fecha FIFA de octubre promete duelos emocionantes y determinantes de cara a participar en la Copa del Mundo de 2026. Varias selecciones pueden acercarse a tener su boleto asegurado, o de lo contrario, mantenerse en la lucha para el repechaje.

En los cuatro días de partidos, las Eliminatorias Europeas están al rojo vivo, y para grandes países, esta es su oportunidad para afianzarse de cara al certamen internacional.

Estas serían las fechas tentativas para disputar el Repechaje rumbo a la Copa del Mundo de 2026. FOTO: Imago7

Lee también Ramón Morales se mete en polémica con los aficionados de Chivas por el caso de su excompañero Omar 'N'

¿Cuáles son los partidos más importantes de esta Fecha FIFA?

El jueves 9 de octubre, Países Bajos se enfrenta a Malta con el objetivo de seguir firme rumbo al Mundial. Actualmente ocupan el primer lugar de su sector, este debería ser un juego de trámite para Van Djik, Depay y compañía.

Programado para el viernes, Suecia vs Suiza pinta para ser un buen partido. Ambos se encuentran muy parejos en su grupo, y este partido será decisivo para las aspiraciones de ambos.

Ese mismo día, Alemania y Francia enfrentan partidos asequibles que deberían ganar para así amarrar su participación en la Copa Mundial de 2026, ante Luxemburgo y Azerbaiyán, respectivamente.

Francia en festejo de gol, durante la pelea por el tercer lugar de la UEFA Nations League 2024/25 ante Alemania - Foto: AFP

El sábado, España se mide ante Georgia, y la Portugal de Cristiano Ronaldo hará lo propio con Irlanda. Ambos se sitúan en lo más alto de sus grupos, por lo que no sorprendería si descansan a algunas de sus piezas clave.

Más al norte del Viejo Continente, selecciones como Noruega, Dinamarca y Finlandia siguen con las esperanzas de obtener un boleto directo. Erling Haaland tratará de guiar al equipo noruego ante Israel, mientras que Dinamarca tendrá una dura prueba ante Grecia.

Al finalizar este parón de selecciones, restarán únicamente tres fechas, por lo que la clasificatoria entra en su etapa más decisiva. Este mes podría marcar la pauta para las grandes selecciones que buscan clasificar al Mundial de manera directa y así evitar la repesca.

Lee también En Chile se burlan de Gilberto Mora con imagen provocadora previo al partido de Octavos de final