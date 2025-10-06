El choque de octavos de final del Mundial Sub-20 entre México y Chile comenzó picante desde la previa. Si los 90 minutos ya de por si prometen muchas emociones, la prensa de aquel país enciende aún más el partido con provocaciones hacia el cuadro azteca.

Gilberto Mora ha tomado el rol de estrella del equipo mexicano a lo largo del torneo, con tres goles en tres juegos, y su creatividad a la ofensiva, es el mayor peligro que tiene el Tri en ataque.

Gilberto Mora festeja sus dos goles con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20. Foto: @miseleccionsubs

Por lo que un medio deportivo de Chile, decidió burlarse de 'Morita' con una imagen sarcástica, demostrando que no se intimidan ante el juvenil de los Xolos de Tijuana.

¿Qué dijeron en Chile sobre Gilberto Mora?

A través de sus redes sociales, circuló una foto publicada por el medio 'Desde La Tribuna', en la que utilizan el nombre y la imagen del mediocampista de 16 años, para burlarse con un juego de palabras: "Tocará hacer mermelada de mora".

"No será fácil para la selección nacional, pero hay que apoyar como siempre. Fe en los nuestros y que el martes pasará, Chilito", se lee en la cuenta oficial del medio, en la que acompañó la imagen con Gilberto Mora como fruta.

En la misma foto, se puede también apreciar que colocaron el marcador que sufrió México ante los sudamericanos en la Copa América Centenario en 2016. "SE VIENE OTRO 7-0", fue el mensaje con el que cerraron el posteo.

El compromiso entre México y Chile se jugará el martes 7 de octubre a las 17:00 horas (Hora del centro de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander.

