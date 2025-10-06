La Copa del Mundo Sub-20 es el torneo donde muchas joyas del futbol mundial catapultan su carrera al siguiente paso en la élite. Muchos jugadores dan el salto a grandes equipos, y muchos otros más, desafortunadamente se quedan en promesas.

Ahora, concluida la fase de grupos del certamen, todas las selecciones se encuentran en la etapa de matar o morir. Los octavos de final quedaron definidos, y los juveniles ya no tendrán margen de error.

Jugadores de la Selección Mexicana Sub 20 entrenan previo a uno de sus compromisos del Mundial de la categoría en Chile 2025. FOTO: @miselecciónsubs
Jugadores de la Selección Mexicana Sub 20 entrenan previo a uno de sus compromisos del Mundial de la categoría en Chile 2025. FOTO: @miselecciónsubs

México clasificó como segundo de su grupo con 5 puntos, luego de empatar a dos goles con España y Brasil, y ganarle por la mínima a Marruecos, que pasó primero. Ahora, se medirá a Chile, país anfitrión.

Lee también

¿Cómo quedaron los octavos de final del Mundial Sub-20?

  • México vs Chile
  • Argentina vs Nigeria
  • Ucrania vs España
  • Colombia vs Sudáfrica
  • Estados Unidos vs Italia
  • Marruecos vs Corea del Sur
  • Paraguay vs Noruega
  • Japón vs Francia

En caso de que la Selección Mexicana le gane a los chilenos y avance a los Cuartos de final, se estaría enfrentando al ganador entre argentinos y nigerianos. La mejor parte del torneo llegó.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Filtran playera de local que usará Francia en el Mundial 2026 ¡Se parece a la de 2014!

Actualidad Mundialista

Filtran playera de local que usará Francia en el Mundial 2026 ¡Se parece a la de 2014!
Estadio Akron: Guadalajara ya se alista para recibir los partidos de repechaje para el Mundial 2026

Actualidad Mundialista

Estadio Akron: Guadalajara ya se alista para recibir los partidos de repechaje para el Mundial 2026