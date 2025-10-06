La afición de las Chivas del Guadalajara vivió un fin de semana con muchos contrastes. Mientras que dentro del terreno de juego celebraron por la remontada (2-1) ante los Pumas, fuera del mismo se vieron consternados por la noticia de presunto abuso sexual infantil de Omar Bravo.

Omar Bravo en festejo de gol, durante el 2006 con Chivas/ Ficha de la Fiscalía del Estado de Jalisco - Fotos: Imago7/ @FiscaliaJal en X

Ante esta dualidad en el entorno del club rojiblanco, Ramón Morales, otro ícono del equipo, hizo una publicación en su cuenta de X, en la que los seguidores del Rebaño le dieron con todo.

¿Por qué la afición de Chivas se enojó con Ramón Morales?

A través de sus redes, el exmediocampista publicó un mensaje de apoyo hacia las Chivas, luego de vencer a los felinos universitarios. Sin embargo, un sector de la hinchada tapatía no se tomó nada bien lo que escribió.

"Muy bien fin de semana... a descansar", se lee en el post de Morales, seguido de emojis de aplausos y un pulgar para arriba.

Como que muy buen fin de semana, un amigo y ex compañero tuyo fue detenido, de que hablas capitán de chocolate? — @MISARTA (@MISARTAGDL) October 6, 2025

Jajajajajaja pinché Ramoncito ! Entonces tú ya sabías jajaja — iVaN (@SuprMamon) October 6, 2025

Foto: Capturas

Estas quejas vinieron evidentemente por el sonado caso de Omar 'N' que se escandalizó este fin de semana. Además, tanto Bravo como Ramón Morales, son dos leyendas futbolísticas del Rebaño Sagrado.

Y aunque las intenciones de Ramoncito seguramente eran buenas al hacer la publicación, los seguidores del Guadalajara lo acusaron de hacerla en un 'mal momento' o 'mal timing'. Y si bien aún no se determina nada para el exdelantero, los fans de Chivas se muestran consternados por la inesperada noticia.

Aunque pese a que recibió muchos ataques, el exseleccionado nacional también tuvo apoyo meramente en el contexto del futbol en su posteo, con comentarios como: "Ganaron nuestras Chivas, femenil y Varonil "Eres el 1 crack".

