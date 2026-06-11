Corea del Sur y Chequia debutan mañana en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, pero ambas selecciones ya tienen puesta la mira en el anfitrión.

Tanto el seleccionador surcoreano como el checo, se tomaron el tiempo para hablar sobre su compromiso contra México.

Myung-bo Hong, de los Tigres de Asia, aceptó que el Tricolor es un rival de jerarquía y que será más peligroso al tener el apoyo de su afición.

“Es toda una potencia futbolística, además es uno de los países anfitriones y cuenta con esa ventaja, es algo que, sin duda, los beneficia enormemente. Es algo que vivimos nosotros en el 2002 en Corea”, reconoció.

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No obstante, el estratega surcoreano prefiere centrar su atención en los checos, antes de analizar cómo jugarán contra el equipo de Javier Aguirre, pero sí tiene claro que ese duelo será clave para sus aspiraciones de superar la fase de grupos.

“El partido contra ellos será el segundo, pero hoy nos centramos en el primero contra Chequia, pensaremos en lo táctico de México una vez que juguemos el primero. Queremos obtener un buen resultado, pero no queremos anticiparlo y esperamos estar entre los dos primeros de grupo para clasificar”, sentenció.

Por su parte, Miroslav Koubek fue cuestionado en su conferencia de prensa sobre el vasto bagaje del Vasco.

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El checo, de 74 años, mencionó que no se intimida porque él también cuenta con un largo recorrido en los banquillos.

“También tengo bastante experiencia, personalmente no siento esa presión, llevo tanto tiempo dedicándome a esto que no me ponen nervioso estas cosas, no es algo que me preocupe”, compartió.

De igual forma, señaló que los cuatro directores técnicos que integran el Grupo A cuentan con una amplia experiencia, por lo que siente emoción de verse las caras con cada uno de ellos.

“Nos vamos a enfrentar con estos seleccionadores que tienen mucha experiencia, pero yo soy el que más tiene y tengo muchas ganas de enfrentarme a ellos. Nadie sabe que pasará, pero estoy feliz y me siento bien para este choque de generaciones”, expresó el timonel de Chequia.