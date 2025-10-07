Con base en las convocatorias que ha emitido Javier Aguirre desde que tomó por tercera vez en su carrera el mando de la Selección Mexicana, se puede notar que ha encontrado una base confiable de cara al Mundial del próximo año.

El Vasco ha dirigido 17 partidos en este ciclo con el Tri. Un total de 1,530 minutos. Evidentemente no hay nadie que haya jugado todos esos minutos en cancha, pero hay ocho futbolistas que superan los 765 minutos, la mitad del total de Aguirre.

Javier Aguirre, durante uno de los entrenamientos de la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

¿Quiénes son los intocables de Javier Aguirre con la Selección Nacional?

Luis Ángel Malagón, Edson Álvarez, César Montes, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Johan Vásquez, Jesus Gallardo y Alexis Vega, son los jugadores que han tenido más actividad en el combinado azteca desde que Aguirre asumió el cargo después de Jaime Lozano.

Los cimientos del equipo mexicano comienzan desde la portería. Con Malagón, el futbolista con más minutos en esta etapa, con 1080. El arquero del América se ha ganado un lugar inamovible.

En la defensa, también parece que todo está definido. En la zaga central, el 'Cachorro' Montes y Johan Vásquez se plantan sólidos, mientras que Jesús Gallardo ocupa el lugar del lateral izquierdo.

César Montes (#3) suma tres goles en esta Copa Oro. FOTO: IMAGO7

En la mitad de la cancha destaca 'El Machín', con 1070 minutos jugados, y capitán de la Selección, es el ancla que une a la defensa con el ataque en el cuadro de Aguirre.

Finalmente, la delantera tiene a sus tres confiables, Raúl Jiménez, consolidado en Inglaterra, acompañado por Alexis Vega, uno de los mexicanos con mejor actualidad, y Roberto Alvarado, quien se ha ganado la confianza del técnico a pesar de no tener momentos tan brillantes.

Alexis Vega manda mensaje previo a final de la Copa Oro / Foto: Imago7

