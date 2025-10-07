La detención de Omar Bravo, exjugador y máximo goleador histórico de las Chivas, tomó por sorpresa a propios y extraños. Actualmente se encuentra recluido en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, y las repercusiones hacia su carrera empiezan a llegar.

Pues el presidente del municipio de Zapopan, en Jalisco, Juan José Frangie, comunicó que Bravo podría perder su rol como embajador de la Copa del Mundo del próximo año.

¿Qué dijeron sobre Omar Bravo y el Mundial de 2026?

Frangie no sólo es el presidente municipal, también es el encargado de la organización y logística del Mundial en Guadalajara, por lo que al final, él tomará la decisión final respecto al caso de Omar 'N'.

"Falta mucho para el Mundial. Lo que necesitamos saber es qué determinará la Fiscalía. Todo lo va a determinar el juez y el procedimiento legal que determine, si sale culpable, pues se quitará de la lista", enfatizó el político.

Omar Bravo se lamenta durante un entrenamiento, cuando era jugador de las Chivas. FOTO: Imago7

También, Frangie expresó el tipo de relación que lleva con el exseleccionado mexicano, cuando el ahora presidente municipal, era directivo en el Rebaño Sagrado.

"Tengo una amistad con él y desgraciadamente sucede esto. Es situación de la Fiscalía que tome las medidas. Un jugador muy disciplinado, un jugador muy tranquilo que no tenía ningún vicio ni nada, una gran sorpresa y una tragedia lo que está sucediendo", aseveró.

"Jugó el Mundial de Alemania, por cierto metió gol en el primer partido, es una gente muy disciplinada, lo que sucedió ayer pues al que más sorpresa me causó fue a mí. En ese caso no metería las manos, es un asunto muy delicado y si es culpable tendrá que pagar las consecuencias", finalizó.

