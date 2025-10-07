Gilberto Mora se convirtió en uno de los jugadores más codiciados en el Mundial Sub-20 que se juega en Chile. El canterano de Xolos suma tres goles y ha sido fundamental en el pase de México a los Octavos de Final.

Es por ese motivo que los aficionados piden que no se acelere el proceso de Mora, pero principalmente, que lo alejen de las distracciones, debido a que tiene una gran proyección para ser un referente del balompié nacional en el futuro.

¿Qué petición le hicieron a Javier Aguirre?

La Selección Mexicana inició su preparación de cara a los compromisos ante Colombia y Ecuador por le Fecha FIFA de octubre, donde Javier Aguirre se dio tiempo para charlas con algunos aficionados.

Como era de esperarse los fanáticos nacionales le preguntaron por Gilberto Mora, quien está brillando en la Copa del Mundo Sub-20. El Vasco vio de manera positiva el hecho de que el joven de 16 años se continúe fogueando para, en caso de ser necesario, llegar con más experiencia al Mundial 2026.

No obstante, lo que más llamó la atención fue el hecho de que un aficionado le realizó una atípica petición al entrenador nacional, debido a que le exigió que a Morita lo alejen de los vicios y distracciones.

Javier Aguirre llamó a Gilberto Mora con la Selección Mayor para la pasada Copa Oro. Foto: Imago7

“Javier, no dejen que Gilberto Mora pruebe el Bacardí”, pidió el aficionado, logrando que Javier Aguirre comenzar a reírse al igual que todos los que estaban en el entrenamiento del Tri.

La respuesta del Vasco fue igual de épica que la solicitud y también consiguió carcajadas de las personas que lo escucharon: “Es buenísimo el Bacardí ¿cómo?”.

En redes sociales muchos aficionados esperan que Gilberto Mora sea diferente a otras joyas que tenían mucho futuro y que debido a las indisciplinas y distracciones se quedaron lejos de brillar en el futbol.