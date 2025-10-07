Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que Álvaro Fidalgo se convierta en la gran sorpresa en la lista final de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026, sobre todo luego de que el español se naturalizó a finales del año pasado.

De momento, por reglamento de FIFA, el Maguito no puede ser convocador. Sería hasta marzo próximo, dos meses antes de la Copa del Mundo, cuando tenga la posibilidad de vestir la playera verse.

¿Qué dijo Javier Aguirre de Álvaro Fidalgo?

Una de las grandes incógnitas para la lista de 23 convocados al Mundial 2026 es saber si México echará mano de otro jugador naturalizado. En este proceso, Julián Quiñones y Germán Berterame han sido solicitados para jugar con el combinado nacional y se podría sumar uno más.

Álvaro Fidalgo, pese a que ha dicho que su sueño es jugar para España, es objeto de deseo de Javier Aguirre, que por primera ocasión decidió tocar el tema sobre el futuro en el Tri del futbolista del América.

El Vasco aseguró que Fidalgo ya es mexicano y no existe obstáculo para que sea considerado en la Selección Nacional, por lo que no lo descarta, aunque señaló que no ha habido contacto hasta el momento.

Fidalgo se naturalizó mexicano a finales del año pasado. Foto: Imago7

"El chico lleva muchos años aquí, se naturalizó mexicano, tiene muchas ganas de jugar con la Selección… si es elegible, está jugando bien, por qué no pensar en él, pero en marzo 2026 es el día”, contó a TUDN.

Por otra parte, recalcó que no ha charlado con Álvaro Fidalgo y no tendría que hacerlo para tratar de convencerlo, ya que desea que estén jugadores comprometidos con la Selección Mexicana.

“No tendría por qué hacerlo (llamarle), me cuesta mucho a mí preguntarle a alguien 'que te parece esto u el otro', una de las cosas que cuando vine dije aquí hay que recuperar el orgullo por medio de la Selección, no es obligatorio ni un castigo, vienes si quieres venir, te convoco, no quieres, nunca más", agregó Aguirre.