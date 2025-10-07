La Selección Mexicana se encuentra trabajando para lo será su participación en la Copa del Mundo de 2026, donde será anfitriona, por lo que tendrá que brindar una actuación más que digna.

Para la Fecha FIFA de octubre, el Tricolor se enfrentará a Colombia y Ecuador, dos selecciones sumamente importantes de Sudamérica.

Para dimensionar lo que significan los Cafeteros y La Tricolor, basta que echarle un vistazo a cómo quedó la tabla general de las Eliminatorias de la Conmebol, donde su ubicaron en la tercera y segunda posición, respectivamente.

México enfrentará a rivales sudamericanos, luego de que ya midiera fuerzas con europeos (Suiza y Turquía) y asiáticos (Japón y Corea del Sur).

Lee También México le pasó por encima a Chile y espera a Argentina o Nigeria en el quinto partido

Como es habitual en cada convocatoria de Javier Aguirre, hay nombres que son cuestionados y hay otros que causan sorpresa por sus llamados o por sus ausencias.

Una de las incógnitas en la lista del Vasco para la Fecha FIFA de octubre fue que Guillermo Ochoa no fuera considerado, a pesar de que logró conseguir equipo en el viejo continente.

Lee También Aficionado le pide a Javier Aguirre que no deje a Gilberto Mora "probar el Bacardí"

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Guillermo Ochoa?

Respecto al experimentado portero mexicano, el timonel tricolor habló recientemente en una entrevista para TUDN y señaló que se tendrá que ganar su lugar entre los 26 convocados porque la pelea es intensa.

“Es verdad que hemos probado con varios jóvenes, claro que estamos viendo posibilidades. No quiero que porque han venido siempre (Luis) Malagón y Raúl (Rangel) se sientan indiscutibles, en lo absoluto, es una bonita competencia entre cinco o seis jugadores, en los que está Memo, para buscar tres porteros”, declaró.

No obstante, Javier Aguirre encendió la llamada de esperanza de Guillermo Ochoa porque aplaudió su bagaje como arquero y puntualizó todas sus características.

“Es verdad que la experiencia que tiene Memo no la tiene nadie; el aplomo, la serenidad que transmite, el manejo de vestuario, sí le da un plus como jugador porque la experiencia no la compras en la farmacia y el cuate tiene experiencia, sabe ordenar a los jóvenes, sabe dirigir, es un cuate que es muy útil y sabe competir”, manifestó.

A pesar de los elogios que le lanzó, el Vasco señaló que Guillermo Ochoa no tiene asegurado su lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026.

“Memo está ahora bien. Eso no lo hemos hablado, lo de los seis Mundiales, en lo absoluto, hemos hablado que, sí él está jugando y está en buen nivel, competirá. Yo no regalo nada y Memo lo sabe”, sentenció.