Javier Aguirre reconoce estar sorprendido con Gilberto Mora: “Yo a su edad fumaba y me echabas mis cubas”

Gilberto Mora sigue siendo de conversación, para bien, en redes sociales, mesas de análisis y en un sinfín de notas que se producen sobre él.

El volante mexicano, de 16 años, ha sorprendido a propios y extraños con el rendimiento que ha tenido en los últimos meses con el Tijuana.

El canterano de los Xolos apenas ha disputado 41 partidos con el primer equipo, pero ha demostrado una gran calidad.

Morita ya suma siete goles y dos asistencias con La Jauría, por lo que se ganó a pulso su convocatoria con la Selección Mexicana para la Copa Oro 2025.

Lee También Revelaron detalles de la vida personal de Gilberto Mora ¿Cómo es fuera de las canchas?

El timonel del Tricolor, Javier Aguirre, no dudó en llamarlo para el torneo de la Concacaf y le dio la oportunidad de jugar; sin embargo, Gilberto no desaprovechó la ocasión y se afianzó a la titularidad la fase de eliminación directa.

Mora es uno de los jugadores que se encuentran disputando la Copa del Mundo Sub-20 con el Tri, con el objetivo de seguir sumando experiencia para pelear por un puesto entre los 26 convocados para el siguiente Mundial, con la Mayor.

Recientemente, el propio Vasco reconoció que está sorprendido con la calidad de Morita porque él, con 16 años, estaba lejos del momento que viven la joya del futbol mexicano.

Lee También Javier Aguirre le pone condiciones a Gilberto Mora para ir a Europa, y lo compara con Giovani Dos Santos y Carlos Vela

“Yo estaba en la prepa, fumaba los Baronet, me echaba mis cheves, [tenía el] pelo largo, una cubita por ahí… estaba empezando en el América, pero ninguna posibilidad de pretender ir más allá”, reveló.

En entrevista para TUDN, Javier Aguirre no dudó en desvivirse en elogios para Gilberto Mora y detalló cada una de las características que lo catalogan como “un diamante en bruto que hay que pulirlo bien y que hay que proyectarlo a nivel internacional”.

“Era evidente que tenía que venir con nosotros, es alguien diferente, [tiene] ese talento de un jugador distinto, es un tipo de jugador mexicano que sabe qué hacer antes de que venga la pelota, que sabe ubicarse siempre para estar disponible para el compañero, que no rehúye. Este muchacho no tiene techo y es centrado”, valoró el Vasco.

El experimentado entrenador mexicano mencionó que una de las ventajas que tiene Morita es que se encuentra rodeado de la gente indicada.

“Gilberto tuvo la gran fortuna de que está muy bien arropado, lo mejor es su entorno, familiar y profesional. Jorge Hank se ha empañado en llevarlo bien, cuidarlo, rodearlo de gente buena, profesionalmente hablando. La agencia que lo representa es muy buena a nivel mundial”, detalló.