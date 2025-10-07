El mejor partido de la Selección Mexicana Sub-20 llegó en el mejor momento. El Tri ganó, gustó y goleó para avanzar a Cuartos de Final de la Copa del Mundo de la categoría tras vencer a Chile (1-4) en el estadio Elías Figueroa Brander.

México ya pasó el grupo de la muerte y ya se impuso al ambiente hostil provocado por las 20 mil almas que alentaron a los anfitriones. A los dirigidos por Eduardo Arce no hay reto que se compare con la ambición de poner la bandera tricolor en lo más alto. Ahora, jugarán el famoso quinto partido del Mundial.

Si las categorías menores son un reflejo de las mayores, Chile comprobó por qué La Roja vive una crisis que afecta a todas sus divisiones y el Tri, con una camada de futbolistas que destacan por su talento y mentalidad, representó el deseo de trascender en el torneo de naciones más importante.

Gilberto Mora, el gran referente, volvió a ser determinante con una asistencia a Tahiel Jiménez (25’) que con una exquisita definición anotó su primer gol en esta Copa del Mundo y tuvo el emotivo gesto de dedicárselo a Mateo Levy.

El árbitro Joao Pedro Silva Pinheiro le aportó polémica al partido, al no cobrar dos penaltis –uno por lado- tras revisar el VAR en dos ocasiones, ambas por el uso de la tarjeta verde por parte del banquillo mexicano y chileno.

Cuando el conjunto andino empezó a incomodar al Tri, Íker Fimbres (67’) soltó un disparo de larga distancia tras sacarse de encima a dos zagueros sudamericanos para anotar el 2-0 y regresarle la calma al combinado azteca.

A diez minutos del final, Hugo Camberos (80’), recién ingresado al campo de juego, dio un pase a la red y se sumó a la fiesta de goles. Por si fuera poco, el futbolista de las Chivas anotó doblete (85’) para ponerle el último clavo al ataúd chileno y sellar el boleto a la siguiente fase.

Ahora, los jóvenes fantásticos esperan por Argentina o Nigeria, posibles rivales en cuartos de final.