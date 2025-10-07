La Selección Mexicana Sub-20 logró su clasificación a Cuartos de Final del Mundial de la categoría que se realiza ante Chile. Fue justo ante los anfitriones que lograron avanzar al quinto partido, donde no la tendrán fácil, debido a que será Nigeria o Argentina el rival.

La plantilla tricolor cuenta con muchos jugadores con experiencia en Primera División, por lo que hay muchas expectativas puestas sobre ellos. Uno de los que más llama la atención es el canterano de Pachuca, Elías Montiel.

¿Elías Montiel interesa al Beyer Leverkusen?

México ha sido una de las gratas revelaciones del Mundial Sub-20, por lo que varios jugadores han despertado el interés de clubes importante. Principalmente futbolistas como Gilberto Moreno o Elías Montiel.

Justamente el canterano de los Tuzos es quien, en caso de cerrar una brillante actuación en suelo andino con la Selección Nacional, podría terminar de convencer a un equipo importante de Europa.

El capitán del cuadro Tricolor ha llamado mucho la atención por su buena tenencia de balón e inteligencia para repartirlo. Se habla de que el Bayer Leverkusen le puso la mira al mediocampista de 20 años.

Trascendió que las Aspirinas habrían contactado a Jan Westerhof, quien trabajó por mucho tiempo en las inferiores del Pachuca para pedir referencias, debido a que es una seria opción de contratación.

Cabe destacar que Montiel ya había dejado buenas sensaciones desde la Copa Intercontinental del año pasado, donde el cuadro hidalguense dio la sorpresa y se metió a la Final ante el Real Madrid, donde cayeron.

Pese a que no hay nada oficial, es un hecho que de seguir con esa inercia, varios jugadores de la Selección mexicana que está participando en el Mundial Sub-20 de Chile recibirán ofertas para cambiar de equipo cuando acabe el torneo.