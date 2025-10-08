La Selección Mexicana Sub 20 se dio un festín ante el anfitrión del Mundial de la categoría, Chile, tras vencerlo 1-4 y con ello consiguió su pase a Cuartos de Final tras el partido disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y ahora aguarda por su siguiente rival.

Con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos (doblete), el Tricolor dirigido por el técnico Eduardo Arce despachó al conjunto chileno en su propia casa.

El primer tiempo del partido de los Octavos de Final fue de un ir y venir constante, donde el cuadro de Chile sólo amenazó con dos remates al hilo. Mientras que por el cuadro tricolor destacaban Elías Montiel, Diego Sánchez, y Gilberto Mora.

Con ellos en la batuta, México tomó el dominio de la pelota para poner al portero Sebastián Mella bajo asedio.

Chile tuvo voluntad de igualar, pero el tiempo pasó y los jugadores se opacaron con el resultado adverso, ante unas tribunas repletas, pero también silenciadas.

Por momentos el cuadro local buscó explotar su intensidad anímica en casa para arrinconar al seleccionado mexicano, pero lejos de inmutarse, los de Arce defendieron con orden, esperando el momento oportuno para acechar a su presa y pegar en el momento preciso.

#Sub20 | ¿Y cómo se festeja el pase a cuartos de final en un mundial? 🙌🏻



¡Con el recibimiento entre aplausos de la familia! 👏👏🥹 Bello momento. #ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/UMgYZdVjFF — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

¿Cuándo y conta qué equipo jugará la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20?

México jugará ahora por los Cuartos de Final del torneo el próximo sábado 11 de octubre a las 17:00 horas, en el Estadio Nacional de Santiago, y aguarda por su rival que saldrá del ganador entre las selecciones de Argentina y Nigeria.

La ilusión por el equipo tricolor sub 20 se mantiene en las nubes luego de las actuaciones de Gilberto Mora y compañía, ahora habrá que esperar para constatar si México logra meterse a las siguientes rondas y soñar con el titulo del certamen mundialista.