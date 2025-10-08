Omar Bravo, exjugador de la Selección Mexicana y de las Chivas, ha sido el centro de atención en los últimos días tras su detención por una grave acusación de abuso sexual contra una menor.

La noticia ha generado un fuerte impacto en el ámbito deportivo de México, ya que se trata de una exfigura de uno de los equipo más queridos del futbol nacional y además llegó a representar al Tricolor en una Copa Mundial.

La detención del exgoleador ha levantado controversia y ha dejado en 'shock' a algunos de sus excompañeros y a los aficionados que lo consideraban un ídolo dentro y fuera de la cancha.

Lee también: Omar Bravo y víctima que lo acusa de abuso vivían bajo el mismo techo; revelan detalles del caso

El arresto de Bravo Tordecillas tuvo lugar el sábado 4 de octubre, según informó la Fiscalía del Estado de Jalisco, entidad que llevó a cabo la detención tras las acusaciones en su contra.

Al día siguiente, el exfutbolista fue trasladado al penal de Puente Grande, donde permanece a la espera de la audiencia de vinculación a proceso.

Este procedimiento determinará si existen elementos suficientes para que el caso avance formalmente en el sistema judicial, lo que representa un momento crucial para definir el futuro legal del exdeportista.

Según los detalles que han trascendido, la acusación señala que Omar Bravo habría abusado sexualmente de una adolescente de 17 años en varias ocasiones, con los actos iniciando cuando la víctima tenía entre 10 y 11 años.

En caso de ser encontrado culpable, Omar Bravo podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.

En una entrevista con la reportera Ahtziri Cárdenas, el abogado penalista Juan Soltero, quien representa a la víctima, proporcionó información detallada sobre el delito que se le imputa al exfutbolista y las pruebas presentadas ante las autoridades.

¿Cuáles son las pruebas presentadas en el caso que podrían ocasionar que Omar Bravo sea vinculado a proceso?

"En este caso en particular, no obstante que además está el dicho de la menor, está un dictamen psicológico que resulta positivo para el hecho denunciado, tuvimos en cuenta que existen un video que grabó la menor y 42 capturas, llamadas 'screenshot' de Whats App, que tuvo a bien la menor hacer esas capturas", dijo el abogado.

"Cada vez que este sujeto (Omar Bravo) le proponía, o le decía: 'voy a visitarte a tu cuarto' o 'ven para acá' o 'hazlo, ven', después le hacía borrar, pero ella le hacía captura de pantalla; entonces esas 42 capturas están ofrecidas como dato de prueba dentro de la carpeta de investigación", agregó.

"Esos datos de prueba demuestran que existe evidencia suficiente para acreditar que hubo tocamientos con fines eróticos-sexuales a la menor por parte del sujeto activo o imputado (Omar Bravo)", mencionó el represente de la victima durante la charla con Ahtziri Cárdenas.