México goleó 4-1 al anfitrión Chile en la Copa Mundial Sub 20, y con ello logró su pase a los Cuartos de Final.

El cuadro mexicano tomó la ventaja tras el disparo del delantero Tahiel Jiménez en el minuto 26, tras una asistencia de Gilberto Mora.

Chile se apoderó del balón y trató de equilibrar la balanza en la segunda mitad del partido y por momentos metió en problemas al juvenil tricolor, pero un bombazo del mediocampista Iker Fimbres desde fuera del área silenció al estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

A partir de ese momento, el cuadro chileno se derrumbó y poco a poco México empezó la goleada luego de que el extremo Hugo Camberos cazara un pase dentro del área y definiera sin oposición en el 80.

La humillación se alargó más tras un nuevo disparo de Camberos en el 86', ante un Chile ya muy golpeado anímicamente.

La Rojita anotó el gol del honor gracias a su capitán Juan Rossel en el 88'.

Sin embargo, la emoción y la intensidad del partido no se quedó en el terreno de juego. Y es que uno de los que decidió también zarandear a los chilenos fue el narrador de TUDN, Andrés Vaca, quien se robó la atención con sus palabras burlonas dirigidas a los anfitriones.

¿Qué fue lo que dijo Andrés Vaca para burlarse de la selección de Chile?

Luego de que México anotara su cuarto gol, el comentarista deportivo lanzó un mensaje cargado de veneno y ponzoña.

“Estuvieron de hocicones los chilenos, estuvieron burlándose en la semana de Gilberto Mora y todo el equipo", lanzó con contundencia Andrés Vaca, lo que ocasionó que las redes sociales reaccionaran a favor y en contra.

A pesar de la derrota, algunos usuarios de las redes a favor del combinado de Chile le restaron un poco el resultado recordando el 7-0 que marcó un antes y un después en la rivalidad deportiva entre ambas selecciones.